На виборах мера Чернівців лідирує бізнесмен Роман Клічук з 59,1% голосів, - екзит-пол

Перемогу на виборах Чернівецького міського голови здобуває висуванець партії "Єдина Альтернатива", бізнесмен Роман Клічук.

Згідно з результатами екзит-полу, проведеного ГО "Інституту соціології імені Маковецького", він набирає 59,1% голосів виборців, передає Укрінформ.

Його суперник Віталій Михайлішин з партії «Команда Михайлішина» має 40,9%% голосів виборців.

Напередодні ввечері ЦВК повідомила, що вибори міського голови Чернівців опинилися під загрозою, оскільки до міської ТВК надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій.

Нагадаємо, на виборах мера Чернівців 25 жовтня з показником в 29,13% лідирував кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук - власник низки чернівецьких закладів громадського харчування. На другому місці був Віталій Михайлишин від власної партії з показником 21,43%.