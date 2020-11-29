На одній з виборчих дільниць присутні дві дівчини, які проводять екзитпол.

Спостерігачі у Чернівцях під час ранкового засідання дільничних виборчих комісій фіксували сторонніх осіб на дільницях.

Про це повідомила Громадянська мережа “ОПОРА”.

Так, на дільниці №730508 на ранковому засіданні були присутніми поліцейський та представник ДСНС.

А на дільниці №730464 на ранковому засіданні у приміщенні для голосування була присутня людина у формі рятувальника.

На виборчій дільниці також присутні дві дівчини, які проводять екзитпол. Саме опитування вони проводять поза межами дільниці, однак повертаються на дільницю, щоб, за їхніми словами, погрітись. Члени ДВК проти їх присутності не заперечують.

Дільниця № 730465 знаходиться у приміщенні аеропорту. Через цей зал постійно проходять працівники аеропорту та охорона у вбиральню та за кавою.

Згідно з частиною 8 статті 36 Виборчого кодексу України на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, посадові особи відповідного територіального та регіонального представництва Центральної виборчої комісії, члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій партій) (не більше 1 особи від одного кандидата, однієї партії (організації партії), офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (не більше ніж 2 осіб від однієї громадської організації), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше 2 осіб від 1 засобу масової інформації).

Нагадаємо, Чернівці сьогодні обирають міського голову. У "другий тур" пройшли Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" та Віталій Михайлішин, який кандидує від "Команда Михайлішина".