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Порошенко передав лікарням перші 12 кисневих концентраторів

Кожен на два ліжка.

Порошенко передав лікарням перші 12 кисневих концентраторів

Перші 12 кисневих концентраторів від експрезидента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка уже відправлені у лікарні. Про це повідомила пресслужба "ЄС".

За словами Порошенка, до кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів і вони будуть передані у медичні заклади по всій країні.

«Щойно з митниці ми отримали перші дванадцять кисневих концентраторів. Ви пам’ятаєте, що одразу після завершення виборів на початку листопада я обіцяв, що ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше привезти їх в Україну», – наголосив Петро Порошенко.

Він зауважив, що для вирішення цієї задачі команді знадобилося три тижні.

Петро Порошенко повідомив, що чотири концентратори поїдуть до Рівненської області. Він подякував родині Юрія та Ірини Луценків, які долучилися до закупівлі цих апаратів.

«До кінця цього року ми очікуємо отримати ще біля 40 кисневих концентраторів, кожен на два ліжка», – повідомив він.

«Я хочу наголосити, що благодійники як завжди підставляють плече, і ми будемо зараз щотижнево відправляти концентратори безкоштовно лікарням України. Я дуже щасливий сьогодні, бо ці маленькі машинки врятують життя сотням українців. Здоров’я вам», – побажав експрезидент України.

Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Одне з українських підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 тисяч костюмів, які вже передають в лікарн

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