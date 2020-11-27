Зеленський присвоїв звання Героя гендиректору КБ "Південне", який помер від коронавірусу

Звання героя присвоєно за визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву( посмертно).

Відповідний указ №518/2020 розміщений на сайті Офісу президента.

"За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Дегтяреву Олександру Вікторовичу — генеральному директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля" (посмертно)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 24 листопада Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.

Олександр Дегтярев з 1975-го по 1999 рік працював в КБ "Південне" на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, начальника групи, начальника служби маркетингу і комерційної діяльності.З 1999-го - заступник генерального конструктора - генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності, з 2005-го - перший заступник генерального конструктора - генерального директора КБ "Південне" з системного проєктування та комплексного розвитку підприємства.

З 2003 року Дегтярев очолив Українське відділення Міжнародної академії астронавтики. Кандидат економічних наук (2006), Академік Міжнародної Академії Астронавтики. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2002), Заслужений машинобудівник України (2004), лауреат Державної премії України (2009).

У 2010 він став гендиректором КБ "Південне".