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Міжнародним «партнерам» вигідно, щоб Україна жила в борг, − Ігор Палиця Позиція

Міжнародним «партнерам» вигідно, щоб Україна жила в борг, − Ігор Палиця

Представники Міжнародного валютного фонду беруть на себе повноваження диктувати Україні, якою має бути податкова політика. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» сказав лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.  

«Виступає чиновник МВФ і каже: ми проти того, щоб Україна скасувала податок на прибуток і вводила податок на виведений капітал. Так працює вся Прибалтика, Грузія. Це означає, що підприємства зможуть не платити з доходу податок на прибуток, а якщо вони використовують кошти на розвиток й інвестиції, збільшуючи потужності, робочі місця, ВВП держави, вони платять нуль податку. Якщо вирішили взяти дивіденди – платять 8-9% податку. Нам забороняють наші зовнішні партнери це робити. Тому що їм вигідно, щоб Україна жила в борг», − сказав Ігор Палиця.  

Політик зазначив: з 2005 року Україна все більше й більше стає залежною від позичань. І в бюджеті наступного року знову передбачено понад 700 мільярдів гривень позики. При цьому за 10 місяців цього року Україна позичила 15,9 мільярда доларів, а віддала 16,6 мільярда.  

«Нам ніхто нічого не подарував! Нас вчать жити в борг, щоб наші діти, наші внуки і правнуки віддавали те, що позичила держава. Досить так жити, ми повинні отримувати доходи в бюджет від внутрішнього валового продукту, від нашого українського бізнесу, а не від позик», − наголосив він.

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