Послом США у Київ може повернутися Йованович, - нардеп Чернєв

Очікується, що вона візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні.

Послом США у Київ може повернутися Марі Йованович, яка візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, вже є сигнали про те, що Сполучені Штати Америки мають намір грати першу скрипку у світовій зовнішній політиці. Російських агентів впливу будуть нейтралізувати посиленням санкцій, заморожуванням рахунків і кримінальними справами.

"Учора на Парламентській асамблеї НАТО був обраний новий президент - конгресмен зі США Джеррі Конноллі, демократ з команди Байдена. Крім того, Байден обіцяє відновити більш тісні відносини з партнерами по НАТО і посилити вплив Вашингтона в Східній Європі. Він також виступає за продовження цілої низки міжнародних угод: Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) з РФ; повернення до Договору про ракети середньої і малої дальності та Договору про відкрите небо", - зазначив Чернєв в інтерв’ю виданню.

Нардеп додав, що крім того, у своєму стейтменті Байден написав про те, що стосовно України його позиція залишається незмінною.

"А саме: в нашій країні має тривати боротьба з корупцією; Україні повинна бути надана допомога, в тому числі і летальна зброя; необхідно продовжити санкції проти Російської Федерації, поки вона не поверне захоплені території. І в рамках цих завдань, відповідно до моїх джерел, Байден наполягатиме на відновленні і посиленні антикорупційної інфраструктури в Україні. Швидше за все, посол, якого вже затвердили, буде замінений, і в Київ може повернутися Марі Йованович, яка і займеться підтримкою неурядових організацій, боротьбою з корупцією і забезпеченням політичної стабільності в Україні", - пояснив Чернєв.

Нагадаємо, ще в травні президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці 71-річного Кіта Дейтона на посаду посла в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ готовий відразу прийняти Дейтона після остаточного затвердження його кандидатури Сенатом Сполучених Штатів, "але все залежить від процедур у Конгресі США".

Посада американського посла вакантна з травня 2019 року, коли Трамп звільнив із цієї посади Марі Йованович, яка пізніше свідчила у справі про імпічмент президента США.

Йованович прибула в Україну 2016 року на зміну Джеффрі Пайєтту. До цього вона працювала помічником держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008), працювала в посольствах у Москві, Лондоні, в Оттаві, Могадишо і Києві.