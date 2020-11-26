​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаПолітика

Послом США у Київ може повернутися Йованович, - нардеп Чернєв

Очікується, що вона візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні.

Послом США у Київ може повернутися Йованович, - нардеп Чернєв

Послом США у Київ може повернутися Марі Йованович, яка візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, вже є сигнали про те, що Сполучені Штати Америки мають намір грати першу скрипку у світовій зовнішній політиці. Російських агентів впливу будуть нейтралізувати посиленням санкцій, заморожуванням рахунків і кримінальними справами.

"Учора на Парламентській асамблеї НАТО був обраний новий президент - конгресмен зі США Джеррі Конноллі, демократ з команди Байдена. Крім того, Байден обіцяє відновити більш тісні відносини з партнерами по НАТО і посилити вплив Вашингтона в Східній Європі. Він також виступає за продовження цілої низки міжнародних угод: Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) з РФ; повернення до Договору про ракети середньої і малої дальності та Договору про відкрите небо", - зазначив Чернєв в інтерв’ю виданню.

Нардеп додав, що крім того, у своєму стейтменті Байден написав про те, що стосовно України його позиція залишається незмінною.

"А саме: в нашій країні має тривати боротьба з корупцією; Україні повинна бути надана допомога, в тому числі і летальна зброя; необхідно продовжити санкції проти Російської Федерації, поки вона не поверне захоплені території. І в рамках цих завдань, відповідно до моїх джерел, Байден наполягатиме на відновленні і посиленні антикорупційної інфраструктури в Україні. Швидше за все, посол, якого вже затвердили, буде замінений, і в Київ може повернутися Марі Йованович, яка і займеться підтримкою неурядових організацій, боротьбою з корупцією і забезпеченням політичної стабільності в Україні", - пояснив Чернєв.

Нагадаємо, ще в травні президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці 71-річного Кіта Дейтона на посаду посла в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ готовий відразу прийняти Дейтона після остаточного затвердження його кандидатури Сенатом Сполучених Штатів, "але все залежить від процедур у Конгресі США".

Посада американського посла вакантна з травня 2019 року, коли Трамп звільнив із цієї посади Марі Йованович, яка пізніше свідчила у справі про імпічмент президента США.

Йованович прибула в Україну 2016 року на зміну Джеффрі Пайєтту. До цього вона працювала помічником держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008), працювала в посольствах у Москві, Лондоні, в Оттаві, Могадишо і Києві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також