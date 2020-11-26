Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП

LB.ua поговорил с Даниилом Гетманцевым о требованиях ФОПов, бюджетной политике на следующий год, а также о том, что будет с экономикой страны в случае введения тотальных карантинных ограничений.

Гетманцев утверждает: без транша МВФ в следующем году технического дефолта не будет, но придётся ещё туже «затянуть пояса».

Ситуация с бюджетом текущего года вызывает не меньше вопросов. Минфин недовыполнил план по заимствованиям, что привело к недовыполнению бюджета по расходной части. В ближайшие полтора месяца она будет усугубляться. Проекта госбюджета на 2021 год ко второму чтению в парламенте до сих пор не видели.

Верховная Рада провалила законопроект по отсрочке фискализации до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей. Создана рабочая группа, и сегодня Кабмин курирует подготовку нового законопроекта для ФЛП. В парламенте готовы принять такой законопроект, но идея полной отмены фискализации, как требуют протестующие предприниматели, вряд ли будет поддержана большинством депутатов. Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев продолжает настаивать на введении РРО для сетей электроники, аптек, продаж в интернете, ювелирных магазинов и продавцов автозапчастей уже с нового года. Эту же идею поддерживает Кабмин. Но будет ли в таких условиях принят новый закона до конца декабря?

Фото: facebook/Слуга Народу

«Я, конечно, понимаю мотивы, почему определенные люди хотят остаться в тени»

4 ноября Верховная Рада отправила на доработку законопроект, которым предлагалось отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Ваш комитет поддержал доработанный законопроект №4312-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП, которым предполагалась отсрочка обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей. Но 17 ноября Рада в условиях, когда на улицу вышли тысячи протестующих предпринимателей, так и не поддержала ваш законопроект №4312-д. Принято решение о создании рабочей группы для подготовки нового законопроекта. Это значит, что процесс решения вопроса по ФЛП вновь затягивается на неопределенное время?

Давайте начнем с улицы. Вы уверены в том, что улица, т.е. одна-две тысячи хорошо организованных людей должна решать как жить 40-ка миллионам? Это демократия, вы уверены? Я нет. Мне кажется, греки называли это охлократией и что теперь они, что они хотят? Чего они требуют? Их главное требование – принять законопроекты 3853-1, 3853-2, которые отменяют фискализацию вообще. То есть отменяют даже ту фискализцию, которая уже работает с 2016-го года (относительно технически сложных бытовых товаров) и с 2018-го (относительно аптек). Это бескомпромиссная позиция. И она такая с самого начала. Они не хотят идти на какие-либо уступки, искать общий и приемлемый компромисс для всех. Наш же комитет работал целый год, в том числе с представителями малого бизнеса. И наше предложение заключается в том, чтобы отсрочить фискализацию на год (1 января 2022 года, – LB.ua) для всех, кроме рисковых групп. И конечно нет, не отстрачивать применение РРО ни для электроники, ни для аптек, ни для интернета, ни для ювелирки.

Фото: Lb.ua Акция предпринимателей под стенами парламента

А.С.: Изначально это были только аптеки, ювелирные магазины. А потом рисковые группы были расширены теми, кто занимается продажами в интернете, текстилем, сложной техникой с гарантией, автозапчастями. Именно это и вызвало протесты на улицах и жесткую критику движения SavеФОП.

На самом деле, если вы посмотрите на эти рисковые группы, то вы увидите, что это крупный бизнес, который мимикрирует под малый. Это, как правило. Если не говорить, так скажем, о кафе и ресторанах, которые «бьют» 2 чека. Это далеко не малый бизнес, который работает в тени. Полностью работает в тени!

Кроме того, мы также должны учитывать мнение людей, простых украинцев, потребителей товаров, клиентов ФОПов. Мы неоднократно проводили соцопросы. И от 50 до 80% украинцев считают, что имеют полное право получать чек при покупках. Люди требуют права на чек! И это правильно. Чем украинец хуже француза, немца или поляка? Люди требуют защиты своих прав, как потребителей. Ведь все мы понимаем, что без фискального чека они не имеют права не обменять товар, ни вернуть. Они просто находятся в зависимости от доброй воли предпринимателя. Если предприниматель порядочный, то он обменяет некачественный товар. Если же напротив, то нет. Есть тысячи примеров, когда продавцы вообще отрицают сам факт сделки. Поэтому я стою на позиции большинства граждан Украины. И не понимаю, честно вам скажу, что преступного в том, чтобы отстаивать позицию большинства граждан Украины?

С другой стороны, я, конечно, понимаю мотивы, почему определенные люди хотят остаться в тени. И для них хороши любые способы и аргументы. В том числе и открытое давление улицы на высший законодательный орган в стране. Это желание остаться в тени. И в первую очередь, уверен, это желание крупных бизнесменов, которые используют схемы по уклонению от налогообложения и контрабандистов. Всем ясно, что в случае введения фискализации, продать контрабандный товар будет уже крайне сложно.

При чем, с их стороны все это сопровождается откровенной и неприкрытой ложью. Нас обвиняют, мол, мы хотим ввести дополнительный учёт, заставляем хранить первичную документацию. Однако этого нет. В законопроекте четко было прописано, что плательщики единого налога этого не должны делать. Аналогично они утверждают, что при продаже на рынках необходимы будут РРО. Это тоже неправда. Речь идёт только о рисковых группах. И самое главное. Сам по себе РРО – это что такое? Это простое приложение, которое скачивается с сайта Налоговой бесплатно и работает. Простое приложение! Не надо никакой специальной подготовки для работы с ним. Инструкция к нему очень простая и доступная.

Фото: Depositphoto/Wavebreakmedia

У предпринимателей наоборот к нему было много вопросов и претензий.

Знаете, пока не попробуешь, не проверишь. Попробуйте, я вам советую, чтобы осознать насколько это просто. Электронный чек у нас работает с 1-го августа. И уже сгенерировано более 50 миллионов таких чеков. Мы полностью отвечаем за качество этого программного обеспечения. Оно отлично работает. Конечно, мы готовы к компромиссам. И комитет, и Кабмин, который, к слову, также категорически против отмены всей фискализации. Поэтому мы разработали компромиссный вариант, но он не был принят в парламентском зале. Почему? Такое политическое решение было принято в результате совещания глав фракций. Впрочем, и у полной отмены фискализации шансов мало, ведь поддержки в парламентском зале идеи полной отмены фискализации у нас нет. Соответствующий законопроект даже не включили в повестку дня сессии.

В условиях карантинного режима работы Рады, до нового года какой-либо новый закон по ФЛП принят не будет?

Сегодня компромиссный вариант разрабатывается на уровне Кабмина. Посмотрим к чему придут коллеги.

А если объективно? Учитывая не только карантинные ограничения в работе, но и сорванный бюджетный процесс, очевидно же, что нового законопроекта до нового года не будет? Если вы утверждаете, что поддержки по 3853-1, 3853-2 о полной отмене фискализации тоже нет.

Смотрите. Может быть принят компромиссный вариант, который поддержат все фракции. И это действительно выход. Компромиссный вариант заключается в том, что фискализация вводится для рисковых отраслей с 01.01.21. А для всех остальных переносится на год. Важно понимать, что эту дискуссию мы ведем уже целый год. К сожалению или к счастью, политические силы, требующие моей отставки с поста главы комитета, стоят на одном. Они поддерживают полную отмену фискализации. Но я как был, так и буду категорически против такого решения. Буду его всячески отстаивать, убеждать других депутатов в том, что полная отмена фискализации – неправильное решение. Нельзя отменить фискализацию для интеренет-магазинов, ювелирки, для аптек и так далее. Это просто преступление! И это преступление перед нашими людьми. Это преступление перед 40 миллионами украинцев, которые хотят жить в нормальной цивилизованной стране.

Фото: предоставлено пресс-службой

SaveФОП выступает категорически против фискализации рисковых отраслей: интернета, текстиля, сложной техники с гарантией, автозапчастей, ювелирки. Если компромисса не будет, вы же понимаете, что на улицах и дальше будут протесты?

Я не знаю. Но считаю, что мы с вами должны уходить от практики, когда решения в стране принимают несколько тысяч человек. Те, кто выходят на улицу. Или мы принимаем решения цивилизованно. Или принимаем решения на улице. Если мы принимаем решения на улице, то зачем нам тогда Верховная Рада? Можно просто собирать людей на улице, тем более, что это не настолько дорого стоит, и принимать то, что будет кричать улица. На самом деле, уверен, мы с вами должны отличать народ от толпы. Вот, например, греки очень хорошо отличали народ и толпу, называя строй, где правил толпа охлократией. Если мы с вами строим охлократию, то давайте запишем это в Конституции, смиримся с этим. А если мы говорим, что у нас демократия, власть народа, большинства, то давайте все-таки будем принимать решения в пользу народа, детей наших, следующего поколения. А не думать о том, как украсть и не заплатить деньги в бюджет через крупные сети супермаркетов электроники, работая под ФОПами.

Кто «качает» улицу?

Очевидно, что во всей истории с ФЛП объединились интересы, парламентских и внепарламентских политических сил. Вы видели, что инициатором идеи отмены фискализации в зале стала «Европейская солидарность». Кстати, вершина лукавства, в том, что именно представили «ЕС» в своё время вводили нормы о полной фискализации электроники и аптечной торговли.

Фото: EPA/UPG

Изначально это была идея Нины Южаниной.

Да, конечно, они вводили. Она бегала, агитировала, тогда они считали полную фискализацию очень правильной. Но за 1 месяц, за август прошлого года они быстро поменяли позицию на противоположную. Чудеса, да и только. Скажем так, переобулись налету. И сейчас они категорически против фискализации. Это настоящий сюрреализм безответственности, из-за чего становится страшно за нашу страну на самом деле.

«Я не согласен с тем, что мы должны дотировать отдельную отрасль, которая, давайте будем откровенны, и так неплохо зарабатывает».

В парламенте по инициативе «ЕС», групп «Довіра» и «За майбутнє» уже зарегистрировали проект постановления 4393 о смещении вас с поста главы комитета. Правда, что причиной стал не только вопрос о введении кассовых аппаратов для ФЛП, но и ваш отказ поддержать законопроект об уменьшении ставки НДС для аграриев с 24% до 14% на зерновые?

Я связываю эту инициативу о моей отставке как раз не с фискализацией, а с законопроектом 3656 об уменьшении НДС для аграриев до 14%. В нашем комитете достаточно много вопросов обсуждается не просто, в дискуссии. В том числе, публично. Однако в большинстве случаем нам удается найти компромисс. Но есть вопросы, с которыми невозможно согласиться. Здесь я последовательно отстаиваю свою позицию. Я, например, не согласен с тем, что в такой тяжелый период для страны мы должны дотировать целую отдельную отрасль, которая, давайте будем откровенны, и так неплохо зарабатывает. Даже в условиях пандемии коронавируса. Если мы сравним налоговую нагрузку на аргариев-сырьевиков с промышленностью, то увидим, что первые ввиду предоставленных им льгот и спецрежимов платят от 1% и меньше налогообложения дохода (прибыли), а вторые 2% и больше. Скажите, мы целенаправленно развиваем сырьевиков, отдавая создание добавленной стоимости за границу? Зачем? Ведь развитые сегодня страны шли другим путем, наоборот развивая промышленность, создавая рабочие места. Давайте теперь при льготном налогообложении прибыли предоставим еще льготу по НДС? Я не вижу в этом смысла. По этой причине я открыто выступил против этого законопроекта, агитировал против народных депутатов.

Фото: facebook/Слуга Народу

Ваши коллеги оффрек утверждают, что Южанина плотно сотрудничает с нардепом из группы «Довіра» Андреем Веревским, совладельцем крупного агрохолдинга «Кернел». Поэтому «ЕС» так негативно восприняла вашу позицию и отказ снизить ставки НДС для аграриев. А в чем вы перешли дорогу группе Коломойского?

Я вместе с многими коллегами из комитета просто пытаюсь проводить честные правильные для финансовой и налоговой системы правила и не упреждаю появление скажем так лоббистких норм. Вероятно, этим я оказался неудобен многим. Хотя убежден, что большинство депутатов на моей стороне.

По вашим прогнозам, чем закончится история с вашей отставкой? Голоса «за» есть?

Как получится, так получится. Должность для меня не самоцель. Я просто хотел сделать определенные правильные вещи для страны. И мне кажется, что мы заложили фундамент. Если бы нам дали еще чуть-чуть поработать, то определенные процессы мы сделали бы необратимыми. Если не дадут этого сделать, ну, значит не дадут. Значит, будем делать своё дело в каких-то других форматах, каким-то другим образом. Но сам тот факт, что «тень» подняла голову, «тень» диктует повестку, безусловно, печален. Это очень опасный сигнал для нашей страны. Повторяю, очень опасный сигнал.

В тот же день, когда был провален ваш законопроект по ФЛП, Рада поддержала законопроекты о погашении миллиардных долгов «Укрнафты». Приняла во втором чтении и в целом законопроекты 4119 и 4120, направленные на погашение налоговых долгов компании более 30 млрд гривен, где 43% акций компании принадлежит Коломойскому. Ваш комитет был вторым после энергетического, который одобрил законопроекты. Также Рада приняла сопроводительное постановление 4120-П вашего авторства. В результате «Укрнафта» заплатит свои долги из денег, которые украинцы фактически заплатили за газ «Нафтогазу». Почему же здесь вы пошли навстречу олигарху?

Это не так. Речь идёт не о списании долгов «Укрнафты», Боже упаси. Государство должно «Нефтегазу» 32,2 млрд. Нафтогаз должен «Укрнафте» деньги за компенсацию стоимости поставки газа около 12 миллиардов гривен за газ. Поэтому «Нафтогаз» платит «Укрнафте» 12 миллиардов, которые он должен. Плюс еще сверху оплачивает предоплату за поставку будущего газа. «Укрнафта» действительно возвращает за счет этого долги государству. Кроме того, вследствие этой операции государство получает дополнительно 10,3 миллиардов. Вот такая система. То есть, там нет такого, что кто-то кому-то что-то списывает. И наш комитет законопроект 4119, кстати, не рассматривал. Мы рассматривали проект 4120 – это налоговые изменения, он технически идет пакетом с законом 4119.

Фото: предоставлено пресс-службой

«Я точно не печатал бы деньги»

Давайте поговорим о проекте бюджета на 2021 год. Ранее вы говорили, что проект бюджета в редакции Минфина отвратительного качества. К первому чтению он не особо изменился. Почему голосовали «за»?

В постановлении Верховной Рады есть поручение Кабинету министров рекомендуется доработать проект бюджета ко второму чтению. Я голосовал «за» в первом чтении. Ведь считаю, что бюджетный процесс должен двигаться в любом случае. Его блокирование – не выход. И первое чтение как раз и необходимо, чтобы доработать законопроект. Считаю, что мы не можем препятствовать бюджетному процессу. А наоборот должны обеспечить, чтобы этот процесс был запущен. И ко второму чтению мы ждем каких-то более существенных изменений к законопроекту.

В этом году все сроки принятия бюджета, предусмотренные Бюджетным кодексом, сорваны. На прошлой неделе Кабмин планировал одобрить проект ко второму чтению, но этого так и не произошло. Что стало причиной такого срыва и вернемся ли мы к практике, когда бюджет принимался практически в новогоднюю ночь?

Изначально я прогнозировал, что мы уложимся во все сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом. Потом я говорил, что мы сделаем все и таки примем бюджет до 1-го декабря. Увы, ни первое, ни второе не оправдалось. Я уже даже боюсь делать какие-то прогнозы сейчас. Одно могу сказать, что я сделаю все возможное и все от себя зависящее, чтобы бюджет был принят без «бюджетной ночи». Потому что практика, когда бюджет принимался ночью, это очень плохо.

На данный момент каких-то конкретных документов, фидбэков от Минфина вы не получали?

Нет. Пока что, нет.

Только за январь-сентябрь 2020-того года доходная часть не выполнена на 10 млрд. грн. Почему в таких условиях доходная часть бюджета на 2021 год в первом чтении была увеличена больше, чем на 20 млрд. грн? Соответственно, перераспределены и увеличены расходы? Это же заведомо нереальная история?

Смотрите, что происходит сейчас по бюджету. Бюджет в части доходов перевыполняется за счет грамотной работы налоговой. Налоговая по состоянию на 24.11 перевыполнила индикативные показатели бюджета на 4,6 млрд. грн. (всего 462,9 млрд. грн.). Это успех. При том, что возмещение НДС производится своевременно. С таможней ситуация хуже, но в целом перевыполнение по доходам есть. С другой стороны, Минфин недовыполнил план по заимствованиям. Вследствие этого, у нас действительно недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое. Это проблема. Она существует. К сожалению, на ближайшие полтора месяца до конца года она будет усугубляться. В ситуации, которая сложилась, я ни в коем случае не давлю на Минфин, но на месте министра, я бы сокращал расходы. Здесь, к сожалению, кроме секвестра, другого решения нет.

Фото: Верховна Рада

Ещё одного секвестра в текущем году?

Точно также, как было в первый раз. Я точно не печатал бы деньги. Ведь это будет решение, которое повлечёт катастрофические последствия в перспективе. Поэтому мы должны сократить капитальные расходы и профинансировать защищенные статьи. Если говорить о следующем годе, то я считаю, что доходная часть даже занижена. Почему? Я объясню. Потому что, скажем так, доходы от таможни учтены не в полном объеме, как и доходы от акцизов. То есть есть целый ряд статей доходов, которые можно было бы ещё больше увеличить. Хотя, хочу отметить, что прогноз по увеличению от поступлению внутреннего НДС на 30% – это хороший знак и хорошая работа службы финансового мониторинга совместно с Государственной налоговой службой в этом году. Считаю, что это одна из наших побед. А именно, существенное уменьшение мошенничества с НДС, скруток.

Бюджет на 2021 год в редакции первого чтения нереальный?

Я считаю, что действительно нужно уменьшать заложенный дефицит. Это нужно делать однозначно. Также уверен, что необходимо пересмотреть источники дефицита. Это нужно сделать в любом случае. Также должен быть учтён ограниченный объем гарантий, которые привлекаются. И мы обязаны сделать все возможное, чтобы сократить тот объем заимствований, который Минфин планирует привлечь в следующем году.

Давайте вернемся к источникам доходов. По вашей инициативе в проект бюджета на 2021 год заложены доходы от игорного бизнеса.

Да, пока в размере 4,4 миллиарда. Я предлагал 6 миллиардов. В нашем комитете мы считали, что могло быть 7.

Игорный рынок вряд ли заработает полноценно в следующем году. А значит и заложенные доходы от «игорки» в проекте бюджета на 2021 год тоже нереальные?

Почему же? Комиссию уже сформировали, она уже работает. Осуществляет свои полномочия. Поэтому рынок заработает, скорее всего. Если не будет каких-то там из ряда вон выходящих событий.

Вернёмся к дефициту бюджета. Плановый дефицит на 2021-й год вдвое выше, чем условно, безопасные 3%. И втрое выше, чем дефицит 2018-го и 2019-го годов. Чем оправдан такой раздутый дефицит?

Меньше чем в три раза, но я согласен, что дефицит надо однозначно уменьшать. Хотя дефицит в нынешнее сложное время должен должен быть больше, чем в обычное время. У нас же как раз кризис. И это как раз время брать в долг. Собственно говоря, с такими же рекомендациями даже МВФ выходит к странам. Поэтому здесь нет ничего шокирующего. Повторю, что дефицит в кризис должен быть выше, чем в период экономического развития. Поэтому, с одной стороны это нормально. Однако, источники дефицита должны быть известны, должны быть реальными. Именно этого мы не видим в проекте бюджета. Точно также цели, на которые будет использован этот дефицит. Они тоже должны быть понятны и реальны. Совокупно это должно быть развитие экономики, капитальные инвестиции. Необходимо запустить нашу промышленность, в первую очередь. Не сырьевое сельское хозяйство, а именно перерабатывающую промышленность.

Вы уже говорили о серьезных трудностях по внутренним заимствованиям и дефиците до конца года. Каким тогда образом можно будет привлечь необходимые средства, а это более 200 миллиардов гривен, заложенные в бюджет 2021-го года?

Да, источники вызывают сомнения. Тем более, что Кабинет министров предлагает взять 702 миллиардов в следующем году в долг. И 4/5 от этой суммы разместить на внутреннем рынке. А тут нет таких денег, нет таких ресурсов.

Фото: facebook/Слуга Народу

«Без МВФ будет очень тяжело»

В проект бюджета на 2021-й год заложили еще 3 миллиарда долларов от евробондов, 1,5 миллиарда долларов от МВФ и других МФО. Что будет, если этих денег не будет?

Это тоже проблема. Мы боремся за то, чтобы миссия МВФ к нам приехала. По крайней мере, в ближайшем будущем. К сожалению, уже понятно, что до конца этого года мы не получим транш МВФ. Это становится все очевидней. И здесь речь идёт не только о деньгах.

Это позитивный сигнал для инвесторов в целом.

Да, конечно. Если нет МВФ, к сожалению, что мы сегодня наблюдаем, то сразу сталкиваемся с очень высокими ставками, со спекулятивным капиталом, который на нас зарабатывает огромные деньги. Поэтому переговоры с Фондом продолжаются. Президент и правительство продолжают эту работу. Мы бы хотели, что бы это было быстрее.

Скажем прямо, Украина ведёт переговоры с МВФ с очень плохими стартовыми позициями. Учитывая, что ранее часть выделенных средств на борьбу с коронавирусом, потратили на «большую стройку». А также «свернули» всю антикоррупционную реформу после решения КСУ об отмене электронного декларирования, которое было одним из требований Фонда. Уже в сентябре 2021-го года нам необходимо будет отдать более $3 млрд. Если мы не сможем погасить эти $3 млрд., нас ждёт технический дефолт?

Нет. Вот не надо сеять эти страхи. Никакого дефолта не будет. Просто без МВФ будет очень тяжело. У нас достаточный объем золотовалютных резервов, он беспрецедентно высокий. Мы найдем способ вернуть долги в следующем году. Даже не ставьте это под сомнение. Но нам нужно будет затянуть пояса. И это будет очень сложнее, чем с МВФ.

Недофинансирование по каким статьям и программам тогда следует ожидать?

Вероятно, это будет предложение от Минфина. Я бы не рассматривал сценарий без МВФ.

Фото: zn.ua

«Несмотря на такой глубокий мировой кризис, у нас беспрецедентно низкая инфляция, у нас беспрецедентно высокие золотовалютные резервы, нормальный платежный баланс»

Хочу уточнить. Вы сказали: «Я бы деньги не печатал бы». Но «печатный станок» включают регулярно.

Эмиссия – это такая штука, которая происходит постоянно. Нацбанк осуществляет эмиссию постоянно, как и центробанк любой страны. Он выпускает деньги, потом изымает деньги из оборота. Это называется стерилизацией. То есть стерилизованная эмиссия – это абсолютно нормальный и обычный ход. Но, когда мы говорим об эмиссии в том смысле, в котором вы спрашиваете, то это уже неконтролируемая эмиссия.

Когда Национальный банк выпускает деньги, что прямо, кстати, запрещено законом о НБУ, для покрытия расходов бюджета. Этого мы не допустим. Мы регулярно общаемся с главой Национального банка, обсуждаем все вопросы относительно монетарной политики. Вопрос эмиссии обсуждаем также. И можем с уверенностью сказать, что ее не будет. Наша макрофинансовая стабильность, если сравнивать с другими странами и предыдущими кризисами, вообще уникальное явление сегодня для Украины. Потому что несмотря на такой глубокий мировой кризис, у нас беспрецедентно низкая инфляция, у нас беспрецедентно высокие золотовалютные резервы, нормальный платежный баланс. В этом контексте нам не о чем беспокоиться. И эту макрофинансовую стабильность мы хотели бы сохранить.

Поговорим об инфляции. В бюджете 2021-го года заложен инфляционный прогноз на уровне 7,3%. По сути, он в несколько раз превышает нынешнюю фактическую инфляцию в 2% с небольшим. Инфляция на 2021-й год даже выше прогноза НБУ в 6,5%. За счет чего так быстро разгонится инфляция? А если не разгонится, то правительство не получит доходы, на которые рассчитывает?

Я не понимаю, почему показатель инфляции в бюджете на 2021-й год не совпадает с прогнозом НБУ. Мне кажется, что все-таки НБУ таргетирует инфляцию. И у НБУ есть достаточная база для прогноза уровня инфляции на следующий год. Однако почему-то Минфин и Минэкономразвития дают нам другой прогноз. Сложно сказать, почему так. Возможно, у них для этого есть основания. В этом контексте я обратил бы внимание на рост ВВП – 4,6 %, что выше, чем нам прогнозируют МВФ и любое мировое рейтинговое агентство. Поэтому, думаю, что ко второму чтению бюджета все-таки необходимо пересмотреть показатель инфляции.

Западные страны закрываются на локдаун, в Европе уже прогнозируют double dip-рецессию. То есть быстрого экономического восстановления ждать не стоит. Чем это грозит для Украины? Заложенные нами 4,6% роста ВВП реальны? Нам придётся вновь секвестировать бюджет уже весной 2021-го года?

Ну, как Бог даст, не знаю. Думаю, правильнее скорректировать прогноз сейчас. Но это дело МЭРТ.

А по вашим оценкам, как специалиста в финансах?

Смотрите, я бы не делал таких прогнозов сейчас. Мы ещё бюджет не утвердили, а вы уже хотите его секвестировать. Я не знаю. Мы не знаем, как поведет себя экономика. Уравнение с таким количеством неизвестных, что прогнозировать в период кризиса или в пост-кризиный период очень сложно.

Фото: facebook/Слуга Народу

«Я не вижу каких-либо цифр, которые свидетельствуют о давлении на гривну»

Идея с повышением минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен в следующем году плохая или хорошая для экономики?

Повышение «минималки» до 6000 – хорошая и обоснована экономически. Если же мы говорим о 6500, то я бы подискутировал. Я считаю, если бы мы остановились на 6000, а на 6500 грн только в декабре 2021-го года, это было бы более обосновано для бюджета-2021 и для нашей экономики.

Вы согласны с тем, что такое повышение «минималки» заведет в тень существенную часть работодателей? И в итоге мы будем платить больше налогов?

То, что кто-то может уйти в тень, я не исключаю. Ведь повышение зарплаты является достаточно резким. Это дополнительное налоговое давление на бизнес и дополнительное давление на гривну. Однако, с другой стороны, вы должны понимать, если мы говорим о 6000 гривен, то это абсолютно оправданная цифра. Потому что мы должны обеспечить социальные стандарты. Повысить минимальную заработную плату нашим людям, которые долгие годы получали практически прожиточный минимум для работоспособных. Я считаю, что 6000 гривен – это как раз абсолютно нормальная цифра, которая адекватна.

По вашим прогнозам, будет ли доллар по 30 в 2021-м году?

На такие провокационные вопросы я не отвечаю (смеется). Прогноз правителства – 29 гривен на 2021-й год. Каким будет курс, мы увидим. Это же не взвешенный курс на год и это только прогноз. Тем более, вы знаете, что мы не таргетируем курс, а таргетируем инфляцию. НБУ влияет на курс, но только в рамках каких-то скачков, немотивированных, спекулятивных. Он просто стабилизирует курс.

По вашим оценкам, все-таки, есть объективные предпосылки для девальвации?

Нет. Пока что нет.

Фото: Макс Требухов

Обоснуйте.

Посмотрите на наш платёжный баланс, соотношение экспорта и импорта, на золотовалютные резервы Нацбанка. Я не вижу каких-либо цифр, которые свидетельствуют о давлении на гривну. У нас нет резких инфляционных процессов. Поэтому откуда взяться проседанию курса? То есть, это может быть только чисто спекулятивный момент. Но такие спекулятивные момоенты профессионально «гасятся» валютными интервенциями Нацбанка.

Но в условиях неполучения кредита МВФ, с проблемами по привлечению средств на внутреннем рынке, такая политика называется просто – проедание золотовалютных запасов. И это политика в никуда.

Ну, как вам сказать. Конечно, лучше, когда у нас золотовалютные запасы больше. Когда они растут, это прекрасно. И мы над этим работаем, видим, что Нацбанк с этим справляется. Но, если мы говорим о варианте без МВФ, то сценарий дефолта мы точно не рассматриваем, мы это уже обсуждали. Если гривна у правительства есть, источник для покупки валюты также.

По сути, вы подтверждаете, что это политика проедания золотовалютных резервов. Повторю, и экономическая политика в никуда.

Ну, почему проедания? Ведь Нацбанк не просто берет эти золотовалютные резервы и выводит их на счет МВФ. Правительство получает деньги из источников, предусмотренных бюджетом (в первую очередь налоги или берет их в долг) и покупает валюту у Национального банка на валютном рынке. Просто, если бы этой валюты не было, золотовалютного резерва у Национального банка, то такие операции оказывали бы значительное давление на курс. А так, как валюта такая у Национального банка есть, то мы достаточно безболезненно сможем осуществить такие операции.

Полный локдаун добавит 0,5—0,7% к падению ВВП

Вы выступили не просто за отмену карантина «выходного дня», а за введение полного локдауна минимум на 2-3 недели. Это не добьет окончательно малый бизнес и экономику в целом?

Мы считали, что локдаун на 3 недели добавит максимум к 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не больше 1% в любом случае. Это, конечно, плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизнях людей, то это уже вопрос не денег. Это мировоззренческий вопрос, чему мы отдаем приоритет. Я считаю, что обсуждать альтернативу жизнь-деньги, даже одна жизнь, одного украинца и 0,7% ВВП, мы не имеем морального права. Эта дискуссия, если она происходит уносит нас из сферы человеческих ценностей. Хотя, да, как человек работающий с цифрами я понимаю, что математически правильно вообще ничего не ограничивать. Однако, мы не имеем права ни на минуту забыть, что мы люди, а не машины.

Фото: Олександр Рудоманов

По вашим оценкам, карантин выходного дня ни к чему не приведет? И мы все равно будем вынуждены уйти на полный локдаун, о чем уже говорят в правительстве?

Проблема таких решений в том, что никто не знает правильных решений. Правительство приняло такое решение. Например, Турция тоже приняла решение о карантине «выходного дня».

А ранее Израиль. Но безрезультатно.

Правильное это решение или нет, ну, кто знает? Это покажет практика. Я же сторонник более жестких мер, которые прогнозировано будут эффективны. Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективней будет 2 или 3 недели локдауна, чем 2 дня с перерывом на рабочие дни. Это очевидные вещи. Но правительство – единственный орган, который может и должен принимать решение в этой ситуации. Оно несет политическую ответственность за это.

Кабмин работает с вашим комитетом для подготовки новых законопроектов для помощи малому, среднему бизнесу в условиях карантина? Премьер Денис Шмигаль, выступая последний раз в Раде, говорил об этом размыто и не озвучил ничего нового.

Какие размытые вещи? У нас работает программа «5/7/9». Если у предпринимателей есть долги, то они перекредитуются по «5/7/9». С учётом инфляции у них получается нулевая ставка по этим кредитам. Если мы говорим о помощи по частичной занятости, по минимальной зарплате, то это тоже есть. И вот почему я против карантина «выходного дня». Потому что проблема карантина «выходного дня» состоит в том, что мы не можем администрировать льготы, которые предоставляем. Мы не можем реально проверить: кто работает, а кто нет, в каком объеме работает. Если же мы говорим о локдауне, то в этом вопросе с локдауном проще. Президент огласил инициативы по поддержке и бизнеса и украинцев в период карантина. Это действительно достаточно большие финансовые программы и если правительство найдет на них средства, это будет значительная поддержка и бизнесу и наемным работникам за счет государства. Президент даже налоговые долги до 3000 грн. предложил списать.

Фото: Lb.ua Акция рестораторов против введения карантина *выходного дня* под кабмином

К вашему комитету Кабмин не обращался с новыми инициативами?

Пока нет. Однако мы ждем законопроект.