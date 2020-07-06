Аграрії закликали Раду підтримати зниження ставки ПДВ з 20% до 14%

Українські аграрії підтримують зниження ставки ПДВ з 20% до 14% та закликають Верховну Раду якомога швидше розглянути відповідний законопроєкт №3656, про це пишуть "Українські новини".

Проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції" знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Він передбачає зниження ставки НДС до 14% на ВРХ, живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшника, насіння і плоди інших олійних культур.

Аграрії акцентують, що деякі країни ЄС дотують сільське господарство і при цьому зберігають низькі ставки податку на додану вартість на рівні 7 – 11%. Зокрема, в Німеччині зниження ставки ПДВ стало складовою пакету фінансових стимулів для економіки: з 1 липня і до кінця 2020 року ставка податку знижена з 19% до 16%. У Латвії в рамках підтримки фермерства з початку 2018 року ПДВ на фрукти та овочі була знижена з 21% до 5%. Там за перші півроку кількість платників податків збільшилася на 4%, а обіг коштів в овочівництві і плодівництві – на 9%.

Українські аграрії наголошують: після скасування спецрежиму ПДВ у 2017 році податкове навантаження суттєво зросло, що призвело до зменшення обігових коштів виробників.

"Коли ми могли накопичувати частину ПДВ на спецрахунках, ми жили з тих коштів. Але це вирішили ліквідувати, думку фермерів, як завжди, ніхто й не питав", – обурюється Дмитро Базиленко, директор ТОВ "Праця Стольне" (Чернігівська обл.). Він нагадав, що спецрежим свого часу впроваджували, щоб підтримати сільське господарство, збанкрутіле через загальну систему оподаткування: "Всі пам'ятають, чим це закінчилося. В моєму селі чи не половина господарств закрилися. Не може сільське господарство без підтримки. Ніде у світі такого немає, щоб держава відвернулася від фермера. Зниження ставки ПДВ – це крок нам назустріч".

Матвій Палихата з Тернопільщини також підтримує зниження ПДВ, адже це дозволить скоротити видатки та спрямувати додаткові кошти на оновлення техніки та розвиток господарств.

Крім того, прийняття законопроєкту позначиться на "тінізації" аграрного виробництва, яка посилилася після скасування спецрежиму. Наразі до 40% цього ринку перебуває поза правовим полем, а продукція реалізується за готівку.

"Ті, хто вирішив працювати чесно, опинилися в програші. Бізнес "схемщиків" завжди рентабельніший за бізнес, який сплачує податки. Разом зі зниженням ставки ПДВ потрібно посилювати відповідальність, щоб усі працювали в рівних умовах", – наголошує Матвій Палихата, директор ТОВ "Золотники Агро".