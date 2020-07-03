Кабмин выделил 754 млн для ликвидации последствий паводка на Западной Украине

Кабинет министров Украины выделил 754 млн гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях. Об этом говорится в распоряжении правительства №811 от 2 июля.

Для Закарпатской области из резервного фонда выделили 30 млн, Ивано-Франковской - 480 млн, Львовской - 10 млн, Черновицкой - 30 млн гривен.

"Правительство на ближайших заседаниях выделит дополнительные средства для Тернопольской области", - сообщил во время часа вопросов в Кабмину премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министерству внутренних дел (для ГосЧС и Нацгвардии) выделили 82 млн, Минзащиты окружающей среды (для Госагентства водных ресурсов и Госагентства лесных ресурсов) - 122 млн.

Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой облгосадминистраций за счет выделенных средств поручили выплатить семьям погибших от непогоды по 200 000 гривен на каждого умершего члена семьи. Также собственникам жилых домов, которые полностью разрушены, выплатят по 300 000 гривен на семью; семьям, чьи дома нуждаются в капитальном ремонте, выплатят по 50 000 гривен; семьям, чьи дома повреждены, перечислят по 20 000 гривен.

Шмыгаль добавил, что в Ивано-Франковской области полностью разрушены четыре дома.

Напомним, что июньский паводок на западе Украины в 2020 году превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Погибли три человека.

По состоянию на 3 июля подтопленными вследствие непогоды остаются 11 населенных пунктов на западе Украины. Семь из них - в Черновицкой, два в Тернопольской и два во Львовской областях.