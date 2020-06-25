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В результате паводков на западе Украины подтоплены почти 10 тыс. домов

Разрушено более 100 км дорог и 64 моста. 

Фото: dsns.gov.ua
Вследствие паводков из-за ухудшения погодных условий на западе Украины за 22-24 июня подтопленными оказались 285 населенных пунктов в четырех областях. 

Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область, где подтопило 234 н.п. В Черновицкой - 37, во Львовской области - 12, в Тернопольской - два. Об этом сообщили на сайте ГосЧС

Подтопленными оказались 9994 дома, из них 9157 - в Ивано-Франковской, 728 в Черновицкой, 72 во Львовской и 37 в Тернопольской областях. В результате стихии погибли три человека в Ивано-Франковской области. 

Сообщается также, что водой повредило девять объектов социальной и бытовой сферы, 3340 подвалов, 13 390 придомовых участков. Разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов.

Фото: dsns.gov.ua

"Всего к ликвидации последствий непогоды привлекали 1643 человека и 469 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Шмыгаль сообщил о развитии критической ситуации в пяти областях Украины - Ивано-Франковской, которая пострадала больше всего, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской. Для помощи местным жителям и эвакуации МВД отправило четыре вертолета. 

В Ивано-Франковской области из-за вызванного непогодой затопления эвакуировали около 200 жителей пгт Ланчин и районную больницу в городе Галич, в которой лечатся больные коронавирусом. 

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