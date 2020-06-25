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За сутки на Донбассе оккупанты устроили пять обстрелов, применяя запрещенные минометы

Пострадавших среди украинских защитников нет. 

За сутки на Донбассе оккупанты устроили пять обстрелов, применяя запрещенные минометы
Фото: EPA/UPG

В зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России пять раз нарушали режим прекращения огня, используя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. Пострадавших из состава Объединенных сил нет, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Неподалеку Широкиного огонь велся из минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

По оборонным укреплениям возле Старогнатовки и Марьинки противник применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Рядом с Хутором Вильный стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников, захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня наши воины ликвидировали троих и ранили двоих оккупантов", - добавили в Минобороны.

Напомним, что 20 июня вооруженные формирования России открывали огонь на Донбассе рекордное за последнее время количество раз - 28. В результате этого ранения получили трое военных.

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