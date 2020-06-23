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Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет

Оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет
Фото: Олена Максименко

С начала суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Орехово противник обстреливал наших защитников из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда враг активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Водяного. Боевики применяли автоматические станковые гранатометы.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 16 раз открывали огонь на Донбассе. В результате был ранен военный.

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