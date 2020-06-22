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В течение дня боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военный

Возле Широкиного применяли ПРК "Корнет" - ракета попала в мачту с камерой СММ ОБСЕ. 

В течение дня боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военный
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

В течение 22 июня вооруженные формирования России на Донбассе 10 раз открывали огонь, применяя запрещенные артиллерийские системы и минометы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны

Вследствие вражеских обстрелов ранение получил один военный Объединенных сил. 

По позициям возле Попасной противник стрелял из противотанковых гранатометов, по Голубовскому - из 120-мм минометов. Также враг активизировал обстрелы Хутора Вильный, применив мины 82-го калибра, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. 

Рядом с Ореховым стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Возле Новотошковского враг выпустил 42 боеприпаса из 120-мм минометов. По защитникам Новозвановки, кроме таких же минометов, применяли автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

По позициям Объединенных сил возле Широкиного враг стрелял из противотанковых ракетных комплексов калибра 152 мм "Корнет". Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ, чем вывела ее из строя. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"Действия российских оккупантов без ответа не остались - военные Вооруженных сил дали врагу достойный отпор", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июня российские наемники также применили противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм, чем подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в н.п. Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, никто из местных жителей не пострадал. 

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