Во вторник в Киеве до +27 градусов, днем кратковременный дождь

Во вторник, 23 июня, в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, сильные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах сильный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный дождь, в Житомирской области местами сильный дождь; грозы, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

22 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.