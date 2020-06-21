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В понедельник в Киеве гроза, до + 29 градусов

В большинстве регионов Украине прогнозируют кратковременные дожди.

В понедельник в Киеве гроза, до + 29 градусов
Фото: www.ljplus.ru

22 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем местами град; ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +22...+29 градусов.

В Карпатах значительные дожди, температура ночью +12...+17 градусов, днем +16...+21 градус.

В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем значительные дожди, температура ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем значительные дожди, температура ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, местами град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +24...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью и днем местами кратковременный дождь; грозы, днем местами град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+21 градус, днем +22...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью и днем местами кратковременный дождь, грозы, днем местами град. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +24...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем местами град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Грозы, днем местами град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте ночью и днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.

21 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

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Источник: "Украинские новости"
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