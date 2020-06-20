Фото: dsns.gov.ua

Вечером в субботу в Киеве произошел пожар 16-этажного бизнес-центра "Киевпроект". Он находится на улице Богдана Хмельницкого, 16-22 в нескольких сотнях метров от Крещатика.

На сайте ГосЧС говорится, что пожар возник на 11 этаже.

Огонь, который охватил площадь примерно 150 квадратных метров, потушили в 21:17 усилиями 32 человек и восьми единиц техники.

Жертв и пострадавших не было.

Напомним, в начале 2020 года стало известно, что под видом реконструкции "Киевпроекта" хотят построить 100-метровую высотку.

Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является "Киевпроект", подрядчиком - ООО "Ника Лтд" из группы Perfect Group народного депутата Дмитрия Исаенко.

Под видом реконструкции будет построен "многофункциональный комплекс", включающий две жилые секции на 304 квартиры. Спроектированная высота комплекса - 100 метров (ориентировочно - 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимые дома должны быть не выше 4-11 этажей.