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Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Одесской области

Среди изъятого - противотанковый гранатомет и более тысячи патронов.

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Одесской области
Фото: Нацполиция

В Одесской области в заброшенном здании, в котором раньше находилась военная часть, обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Нацполиции.

Схрон нашли в Лиманском районе.

"Среди изъятого - реактивный противотанковый гранатомет и две противотанковые гранаты, дымовые гранаты, унифицированный запал ручной гранаты, корпус от РГД-5, три тротиловые шашки, два электродетонатора, осветительная мина, несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов", - говорится в сообщении.

Правоохранители направили найдено на экспертизу, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в сельском парке возле Винницы нашли больше 600 старых артиллерийских снарядов времен Втором мировой войны.

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