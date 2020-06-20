Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Одесской области

В Одесской области в заброшенном здании, в котором раньше находилась военная часть, обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Нацполиции.

Схрон нашли в Лиманском районе.

"Среди изъятого - реактивный противотанковый гранатомет и две противотанковые гранаты, дымовые гранаты, унифицированный запал ручной гранаты, корпус от РГД-5, три тротиловые шашки, два электродетонатора, осветительная мина, несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов", - говорится в сообщении.

Правоохранители направили найдено на экспертизу, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в сельском парке возле Винницы нашли больше 600 старых артиллерийских снарядов времен Втором мировой войны.