Фото: ГосЧС

В Кривом Роге в пятницу вечером загорелся центральный рынок. Об этом сообщили в ГосЧС.

Информация о пожаре на улице Серафимовича поступила к спасателям в 22:37.

"Огонь охватил металлические павильоны с продовольственными товарами различного назначения внутри на территории потребительской кооперации "Центральный рынок". Огнем уничтожено 22 торговых павильона с продуктами торговли", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 240 м.кв.

Пожар локализовали в 23:44, ликвидировали - в 00:40.

Пострадавших нет.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Напомним, ранее в Кривом Роге во время движения загорелся трамвай с пассажирами. Люди самостоятельно покинули вагон, пострадавших не было.