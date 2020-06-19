Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Днепре застрелили полицейского

26-летний Дарвин Потуданский, истекая кровью, задержал подозреваемого в разбойном нападении.

В пятницу, 19 июня, в Днепре на Запорожском шоссе мужчина выстрелил в оперативного сотрудника одного из отделов полиции. От полученных травм полицейский умер на месте.

Фото: Информатор

По информации из личных источников Информатор сообщает, что злоумышленник напал на полицейского при задержании.

Предварительно, при себе у него был пистолет, из которого он и выстрелил в правоохранителя.

От полученного ранения оперативник погиб на месте. Нападавшего мужчину задержали.

Фото: МВД

В областной полиции сообщают, что злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.

Отмечается, что разбойное нападение было совершено утром. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили его приметы и описание автомобиля.

Фото: МВД

"Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался", - говорится в сообщении.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также