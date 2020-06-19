В пятницу, 19 июня, в Днепре на Запорожском шоссе мужчина выстрелил в оперативного сотрудника одного из отделов полиции. От полученных травм полицейский умер на месте.

Фото: Информатор

По информации из личных источников Информатор сообщает, что злоумышленник напал на полицейского при задержании.

Предварительно, при себе у него был пистолет, из которого он и выстрелил в правоохранителя.

От полученного ранения оперативник погиб на месте. Нападавшего мужчину задержали.

Фото: МВД

В областной полиции сообщают, что злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.

Отмечается, что разбойное нападение было совершено утром. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили его приметы и описание автомобиля.

Фото: МВД

"Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался", - говорится в сообщении.