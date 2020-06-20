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На Донбассе оккупанты устроили восемь обстрелов, двое военных ранены

Двое бойцов подорвались на мине у Новотошковского.

На Донбассе оккупанты устроили восемь обстрелов, двое военных ранены
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки, 19 июня, вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Возле Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Шум враг выпустил восемь мин с минометов калибра 82 мм.

Захватчики неоднократно стреляли вблизи Орехово, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции ООС у Хутора Вольный враг дважды обстреливал из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме этого, агрессор применил разные системы гранатометов и крупнокалиберные пулеметы.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи Новотошковского в результате разрыва мины получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. 

Им оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, 19 июня украинские военные уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

Напомним, 18 июня на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Вражеские войска открывали огонь 14 раз.

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