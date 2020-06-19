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В Луганской области на мине подорвались двое военнослужащих ВСУ

Они госпитализированы.

В Луганской области на мине подорвались двое военнослужащих ВСУ
Фото: svoboda.org

Сегодня, 19 июня, в Луганской области во время проведения инженерной доразведки возле населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечается, что пострадавшим бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один ранен.

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