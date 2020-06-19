Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что нашел в своем автомобиле предметы, похожие на боевые гранаты. По его словам, они находились в перемотанным скотчем пакете багажнике, на месте запасного колеса, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

"Мужчина утверждает, что все пять гранат без запалов", - отметили правоохранители.

К гаражному кооперативу приехали глава полиции Конотопа, следственно-оперативная группа и взрывтотехники, криминалисты и кинологи. Продолжается осмотр авто и гаража.

Семенихин на своей странице в Facebook заявил, что ему подкинули боевые гранаты - одну Ф1 и четыре РГД5. Он считает, что это покушение на его убийство. Он сообщил, что недавно пользовался услугами СТО и автомоек, после чего заметил пропажу запасного колеса в багажнике.

"Пять гранат мне в машину. Я не могу сказать, какое СТО, какая автомойка - я много пользуюсь их услугами - но пять гранат мне в машину кинуть - это нужно додуматься", - заявил он.

Напомним, что в конце июня 2019 года на Семенихина напали неизвестные, он в тяжелом состоянии был госпитализирован и перевезен для лечения в Киев. По факту нападения полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

В августе 2018 депутаты горсовета проголосовали за досрочную отставку Семенихина. 5 июля 2019 Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Он вернулся к исполнению обязанностей.