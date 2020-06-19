​ПЦУ назвала уголовное дело о Томосе "позорной попыткой" давления на нее

Православная церковь Украины прокомментировала уголовное дело о "разжигании межрелигиозной вражды" при ее создании, о котором стало известно 18 июня.

"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ.

Церковь считает, что особенно циничным выглядит использование в этой кампании имени и авторитета УПЦ Киевского патриархата, которая решением поместного собора 15 декабря 2018 года прекратила существование как отдельное религиозное объединение.

"УПЦ (ПЦУ) - единственный правопреемникм УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 июня бывший президент Петр Порошенко сообщил, что против него возбуждено уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины".

В Государственном бюро расследований позже подтвердили существование уголовного дела. Оно было начато 6 ноября 2019 года по заявлению так называемого Киевского патриархата.