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Оккупанты семь раз открывали огонь в течение суток на Донбассе

Ореховое трижды обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Оккупанты семь раз открывали огонь в течение суток на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала 18 июня вооруженные формирования России семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в том числе используя Минскими договоренностями оружие. Пострадавших среди военных Объединенных сил нет, сообщили в Минобороны Украины.

Рядом с Марьинкой вражеские войска вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки против украинских защитников применяли гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Возле Крымского оккупанты выпустили семь мин из минометов калибра 120 мм. Рядом с Ореховым трижды стреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. 

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчика и заставили его прекратить свои агрессивные действия", - добавили в Минобороны.

Напомним, что 17 июня на Донбассе был убит один украинский защитник. Противник открывал огонь 14 раз. 

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