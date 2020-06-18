В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки

Сегодня, 18 июня, Украина поставила очередной антирекорд за все время эпидемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"По данным СНБО, за прошедшие сутки в Украине - 829 инфицированных . Это уже третий антирекорд за последние несколько дней", - говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски.
Также отмечается, что 23 человека из числа ранее заболевших умерли, 504 выздоровели.
Напомним, за 16 июня в Украине подтвердили еще 758 случаев заболевания COVID-19. Умер 31 человек.