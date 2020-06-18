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В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки

Это уже третий антирекорд за последние несколько дней.

Сегодня, 18 июня, Украина поставила очередной антирекорд за все время эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По данным СНБО, за прошедшие сутки в Украине - 829 инфицированных . Это уже третий антирекорд за последние несколько дней", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски.

Также отмечается, что 23 человека из числа ранее заболевших умерли, 504 выздоровели.

Напомним, за 16 июня в Украине подтвердили еще 758 случаев заболевания COVID-19. Умер 31 человек.

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