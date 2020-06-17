В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей

При этом выздоровели 415 человек.

За 16 июня в Украине подтвердили еще 758 случаев заболевания COVID-19. Умер 31 человек, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Общее количество заболевших составило 33 234, умерших - 943. Выздоровели за сутки 415 человек, за все время - 14943.

Больше всего новых случаев заражения (155) обнаружили во Львовской области. Общее число подтвержденных заболевших - 3227.

В Черновицкой области сообщили о 69 новых заболевших, а общее число достигло 4082. В Киеве обнаружили 41 новый случай, всего - 4026.

В Ровенской области за сутки заболели 26 человек, всего - 2499. В киевской области подтвердили 29 новых случаев, в целом коронавирус обнаружили у 2078 человек.

В Донецкой и Херсонской областях за 16 июня не обнаружили ни одного нового случая.

"Обращаю ваше внимание, что мы установили два антирекорда - по количеству заболевших и умерших за сутки... Уважаемые украинцы, COVID-19 - это не игрушки, не нужно к нему относиться легкомысленно. Придерживается рекомендаций Минздрава, пользуйтесь масками, антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 8,1 млн. Из них умерли 443,6 тыс., вылечились - 3,9 млн.