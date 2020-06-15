В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей

Также известно о троих случаях подозрения или инфицирования персонала детских садиков.

В Киеве директор школы скрывала информацию о своем заражении коронавирусом и ходила на работу. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас шокирующий случай - директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже имела позитивный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу", - сообщил он.

Мэр Киева также добавил, что в троих детских садиках среди персонала обнаружили случаи заболевания или подозрения в заражении коронавирусом. Они не открывались после карантина, но готовились к возобновлению работы.

"В детском садике №804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В садике №495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. В учреждении 651 Соломенского района обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья, то есть эта женщина является контактным лицом и она на самоизоляции", - пояснил мэр.

Он добавил, что эти садики город пока открывать не будет. Кличко призвал оставаться дома в случае проявления симптомов коронавируса.

Напомним, что ранее Кличко сообщал, что в двух неработающих детских садах в Шевченковском районе Киева нашли коронавирус.