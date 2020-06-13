Главный санитарный врач объяснил рост заболеваемости COVID-19 смягчением карантина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил рост заболеваемости COVID-19 смягчением карантина.

Об этом он сообщил на брифинге в субботу.

"Динамика, которая у нас сейчас есть, показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных. Мы связываем увеличение выявленных случаев, которые регистрируются на протяжении последних трех дней, именно со смягчением карантинных мероприятий", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что субъекты хозяйствования, декларирующие соблюдение карантина, не придерживаются противоэпидемических норм.

"Руководитель службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщил, что каждый шестой объект, который проверяется инспекторами, имеет нарушения в своем заведении, касающиеся количества пребывания людей... Это больше касается торговых центров... Отсутствие антисептиков, масок на лицах...", - добавил замминистра здравоохранения.

Напомним, что в Украине три дня подряд регистрируют рекордное количество новых случаев COVID-19. Максимальный показатель составил 753 человека, болезнь у которых подтвердили 12 июня.