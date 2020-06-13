Решение о проведении ВНО будут принимать 22 июня, - Ляшко

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях 20 и 22 июня рассмотрит вопрос о начале основной сессии внешнего оценивания.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания комиссии.

"Понимая, что мы работаем в режиме смягчения карантина, в условиях повышения количества случаев, которые регистрируются ежедневно в Украине, комиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрела два показателя. Их оценка 20 и 22 июня будет свидетельствовать, есть ли возможность проведения ВНО, или нужно будет вернуться к этому вопросу позже", - сказал Ляшко.

По его словам, сегодняшняя эпидситуация позволяет провести внешнее независимое оценивание во время.

Напомним, ВНО-2020 должно было пройти с 25 июня по 17 июля.

12 июня Кабмин отменил проведение пробного ВНО. В Центре оценивания качества образования сообщили, что его можно будет пройти дома.

Последние три дня в Украине наблюдается рекордный рост количества суточных случаев коронавируса. 12 июня COVID-19 подтвердили у 753 человек, это самое большое суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии. В общем COVID-19 в Украине заразились более 30 тысяч человек.