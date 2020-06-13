Суд 19 июня рассмотрит дело о посещении Зеленским кафе во время карантина

19 июня суд рассмотрит административное дело о посещении президентом Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком во время карантина.

Об этом в пятницу сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что правоохранители составили административный протокол в отношении Зеленского, заведения и него самого.

"19 числа будет судебное разбирательство. И я думаю, что как минимум 17 тысяч гривен штрафа (придется заплатить, - ред.)", - сказал Ляшко.

Напомним, 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

Зеленскому в кафе налили кофе, то есть он нарушил правила карантина. Президент позже рассказал, что его оштрафовали и "в принципе, правильно сделали".

12 июня коронавирус диагностировали у жены Зеленского - Елены.