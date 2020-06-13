Боевики третьи сутки блокируют работу пропускных пунктов

12 июня оккупанты не выпустили на подконтрольную Украине территорию ни одного человека.

Оккупанты продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов "Марьинка" и "Станица Луганская"не пропуская гражданских лиц, пытающихся попасть на подконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой и Луганской области.

Соответствующие действия боевиков фиксируют третьи сутки подряд - с 10 июня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации не выпустили из оккупированной части Донбасса ни одного гражданина Украины, которые пытались попасть на подконтрольные правительству территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на многочисленные обращения граждан, украинские пограничники должным образом оформили и пропустили на временно оккупированную территорию Донбасса 5 человек из КПВВ "Станица Луганская" и 1 автомобиль и 1 человека за КПВВ "Марьинка". Однако российские наемники блокировали их попытки пересечь линию разграничения.

"Прождав напрасно несколько часов перед противотанковыми заграждениями агрессора, люди получили отказ", - отметили в пресс-центре штаба.

Также в штабе добавили, что уже более суток перед блокпостом противника находятся на легковом автомобиле 2 человека, которых в четверг представители Государственной погранслужбы пропустили на неподконтрольную правительству Украины территорию.

Ранее Миссия ООН по правам человека сообщила, что ночь на 12 июня на КПВВ "Марьинка" умер мужчина, который не смог попасть домой в Донецк.