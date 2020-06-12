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СБУ ко Дню России разместила билборды с гербом контрразведки возле дипломатических учреждений РФ

В Харькове на здании возле генконсульства появился патриотический мурал. 

Фото: Facebook СБУ
Возле посольства РФ в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки СБУ. В Харькове на здании рядом с российским генконсульством изобразили патриотический мурал.

Их разместили специально ко "Дню России", который отмечается 12 июня, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Привет от СБУ к так называемому Дню РФ", - говорится в сообщении.

Журналист Андрей Цаплиенко на своем канале в Telegram уточнил, что теперь перед посольством РФ на Воздухофлотском проспекте в Киеве размещен билборд с изображением орла, сжимающего двуглавую гадюку - символ украинской контрразведки.

Фото: t.me/Tsaplienko

"Поздравление с прозрачным намеком, учитывая, что российские дипломатические учреждения - это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ", - высказался журналист. 

Фото: t.me/Tsaplienko

Напомним, что "День России" отмечается россиянами с 1992 г. Приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР 1990 года. 

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