В Харькове на здании возле генконсульства появился патриотический мурал.

Фото: Facebook СБУ

Возле посольства РФ в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки СБУ . В Харькове на здании рядом с российским генконсульством изобразили патриотический мурал.

Их разместили специально ко "Дню России", который отмечается 12 июня, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Привет от СБУ к так называемому Дню РФ", - говорится в сообщении.

Журналист Андрей Цаплиенко на своем канале в Telegram уточнил, что теперь перед посольством РФ на Воздухофлотском проспекте в Киеве размещен билборд с изображением орла, сжимающего двуглавую гадюку - символ украинской контрразведки.

Фото: t.me/Tsaplienko

"Поздравление с прозрачным намеком, учитывая, что российские дипломатические учреждения - это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ", - высказался журналист.

Фото: t.me/Tsaplienko

Напомним, что "День России" отмечается россиянами с 1992 г. Приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР 1990 года.