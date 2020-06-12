Их разместили специально ко "Дню России", который отмечается 12 июня, сообщили на странице СБУ в Facebook.
"Привет от СБУ к так называемому Дню РФ", - говорится в сообщении.
Журналист Андрей Цаплиенко на своем канале в Telegram уточнил, что теперь перед посольством РФ на Воздухофлотском проспекте в Киеве размещен билборд с изображением орла, сжимающего двуглавую гадюку - символ украинской контрразведки.
"Поздравление с прозрачным намеком, учитывая, что российские дипломатические учреждения - это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ", - высказался журналист.
Напомним, что "День России" отмечается россиянами с 1992 г. Приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР 1990 года.