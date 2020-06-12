Военные отработали задачи по поиску взрывоопасных предметов и тайников противника.

В районе старого мола порта Одесса бойличный состав противодиверсионного подразделения Военно-морских сил Украины, провели учения о поиску взрывоопасных предметов и мест тайников противника.

Об этом сооющает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Требования, которые стоят перед противодиверсионной подразделением национального флота, требуют постоянного совершенствования умений и усиленной специальной подготовки личного состава, ведь на военных спецназовцев возлагается задача по защите акватории, противодействия диверсиям, терроризму и пиратству, охрана военно-морских баз и ликвидация диверсионно-разведывательных групп", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил нового главу Военно-морскими силами ВСУ. Так, Игоря Воронченко на этой должности сменил контр-адмирал Алексей Неижпапа, который ранее занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке.