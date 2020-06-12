Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
«Я не сдамся без боя?»
«Я не сдамся без боя?»
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве (обновлено)
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве (обновлено)
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"
Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"
В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов
В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов
ГлавнаяОбществоЖизнь

В районе морпорта Одессы ВМС провели противодиверсионные учения

Военные отработали задачи по поиску взрывоопасных предметов и тайников противника.

В районе морпорта Одессы ВМС провели противодиверсионные учения
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В районе старого мола порта Одесса бойличный состав противодиверсионного подразделения Военно-морских сил Украины, провели учения о поиску взрывоопасных предметов и мест тайников противника.

Об этом сооющает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Требования, которые стоят перед противодиверсионной подразделением национального флота, требуют постоянного совершенствования умений и усиленной специальной подготовки личного состава, ведь на военных спецназовцев возлагается задача по защите акватории, противодействия диверсиям, терроризму и пиратству, охрана военно-морских баз и ликвидация диверсионно-разведывательных групп", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил нового главу Военно-морскими силами ВСУ. Так,  Игоря Воронченко на этой должности сменил контр-адмирал Алексей Неижпапа, который ранее занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также