В Балтийском море начались учения Baltops с военными из 19 стран

Ради здоровья участников маневры будут проходить исключительно на море.

В Балтийском море в воскресенье стартовали международные учения Baltops, в которых участвуют 19 стран НАТО. Об этом сообщает Европравда.

В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, 29 кораблей и 29 авиасредств. Учения продлятся до 16 июня.

Ради безопасности и здоровья участников обучения проходят исключительно на море.

В 49-х по счету учениях Baltops участвуют Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Baltops - это ежегодные международные учения, которые начали регулярно проводить с 1972 года. Их цель - повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что НАТО отменило ряд военных учений из-за коронавируса.

На фоне пандемии изменили формат учений "Си-Бриз-2020". В частности, организаторы отказались от проведения маневров на суше.