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НАТО отменило ряд военных учений из-за коронавируса

Альянс готов к долгосрочным последствиям пандемии.

НАТО отменило ряд военных учений из-за коронавируса
НАТО
Фото: emigrant-ussr.ucoz.ru

Из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 Североатлантический альянс был вынужден отменить ряд учений.

Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Она также добавила, что некоторые учения были модифицированы, исходя из мер предосторожности.

Вместе с тем, Лунгеску не стала приводить примеры отмененных военных маневров.

Ранее в мае главы МИД стран ЕС обсудили с НАТО последствия пандемии COVID-19 для безопасности.

Тогда сообщалось, что Альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что проблемы безопасности не исчезли из-за COVID-19, и потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО.

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