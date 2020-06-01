Число жертв коронавируса в мире превысило 372 тыс. человек

По состоянию на утро 1 июня в мире зарегистрировали 6,170,474 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 106 195, заболевших - 1 837 170. На втором месте - Бразилия - 514 849 инфицированных и 29 314 летальных случая.

На третьем месте - Россия: инфицированных уже 405 843 человека, количество смертей - 4 693.

В Испании зарегистрировали 286 509 пациентов, умерли 27 127 человек. В Великобритании – 274 762 заболевших, умерли 38 489 пациентов.

Напомним, по состоянию на 31 мая количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн.