Число инфицированных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся.

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в России превысило 400 тысяч и достигло 405 843 человек.

Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.), передает российский Интерфакс.

Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 229 267.

Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

За последние сутки в России зарегистрировано 9 268 новых заболевших коронавирусом, из них в Москве - 2595 новых заболевших. Всего в столице РФ 180 791 инфицированный.