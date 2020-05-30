Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

Правительство Мальты перехватило более $1 млрд контрафактной ливийской валюты, которая была напечатана российским государственным предприятием "Гознак". Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, обнародованном вечером 29 мая.

Перехват партии ливийских динаров был осуществлен 26 мая, говорится в сообщении, в пересчете на американскую валюту мальтийские власти изъяли $1,1 млрд.

Заказ на печать контрафактных денег поступил от "нелегальной параллельной организации", непосредственно деньги напечатал Гознак, сообщили в Госдепартаменте.

"Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране. Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии", - отметили в Госдепе.

Также в Госдепартаменте считают, что "приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии".

В Вашингтоне подтвердили решимость сотрудничать с ООН и зарубежными партнерами для пресечения деятельности, которая "подрывает суверенитет и стабильность" Ливии.

В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Но значительную часть территории Ливии контролирует Хафтар, в прошлом соратник лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.