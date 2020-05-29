"Темнокожего корреспондента CNN арестовали во время законного освещения протестов в Миннеаполисе. Белого корреспондента неподалеку задерживать не стали", - завил телеканал.

Темнокожего журналиста телеканала CNN Омара Хименеза задержали во время съемки репортажа с протестов, которые продолжаются в американском Миннеаполисе. Вместе с ним надели наручники на оператора и продюсера.

Об этом сообщает CNN.

"Темнокожего корреспондента CNN арестовали во время законного освещения протестов в Миннеаполисе. Белого корреспондента неподалеку задерживать не стали", - говорится в сообщении.

Оператору удалось заснять процесс задержания. Камера продолжала записывать уже без оператора. Позже задержали также продюсера CNN.

Фото: twitter.com/CNN

На видеозаписи на сайте телеканала видно, как полицейские окружили Хименеса, работавшего в прямом эфире. Он сообщил правоохранителям, что он и его коллеги являются представителями СМИ, добавив, что они готовы сменить дислокацию, если им по какой-то причине нельзя находиться именно в этом месте. В ответ полицейские заявили, что журналист арестован, и надели на него наручники. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, они не ответили.

A black reporter from CNN was arrested while legally covering the protests in Minneapolis. A white reporter also on the ground was not. https://t.co/GcfwEvyYQC pic.twitter.com/Mg4ZwKIuKt — CNN (@CNN) May 29, 2020

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании в Миннеаполисе. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.

В ночь на 29 мая в городе усилились народные протесты и массовые беспорядки. Протестующие разгромили крупный торговый центр и сожгли местный участок полиции.