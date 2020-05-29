Мережко объяснил изменения в ТКГ перспективой "серьезных решений и весомых законопроектов" по Донбассу

Статус украинской делегации в Трехсторонней контактной группе был повышен для усиления парламентского контроля над Минским процессом и на случай принятия соответствующих законопроектов.

Об этом эксклюзивном интервью LB.ua заявил замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

"Это своего рода усиление парламентского контроля над этим процессом. Если зайдет речь о принятии серьезных решений и весомых законопроектов, то здесь необходимо будет создать широкий консенсус, причем с участием депутатов из разных фракций. Участие депутатов дает определенные возможности: создаются информационные каналы, когда нардепы выступают в роли коммуникаторов; они могут объяснить во фракциях общую ситуацию", – сказал он.

Нардеп также отметил: если в ТКГ в Минске будут присутствовать в качестве непосредственных участников депутаты российской Госдумы, то статус переговоров значительно возрастет.

"Если с противоположной стороны стола будут сидеть на этих переговорах российские депутаты, то мы получим более высокий уровень ответственности, возрастет и официальный статус процесса, тех политических договоренностей, которые могут быть достигнуты. Ведь по отдельным решениям нам придется оформлять отдельные законопроекты", – акцентировал Мережко.

В то же время он подчеркнул, что украинская сторона в ходе переговоров в ТКГ пока ничего не собирается оформлять на юридическом уровне. "Юридически пока ничего [мы не будем принимать в рамках "Минска"]. Пока что идет политический процесс. Юридические вопросы появятся, когда надо будет, например, принимать изменения к закону, связанному с особым статусом ОРДЛО. Пока ничего подобного нет", – сказал Мережко.

Представитель в ТКГ отдельно отметил важность выполнения Украиной своей части договоренностей в Минске. Мережко полагает, что при любых обстоятельствах официальный Киев должен выполнить полностью свои обязательства.

"Есть определенное международно-политическое соглашение. И, независимо от того, обманет нас Россия или нет, мы должны выполнить один из принципов международного права – принцип добросовестности. Нам следует добросовестно выполнить свою часть обязательств. И тем самым мы покажем всем нашим партнерам, что мы стремимся к миру, что мы сделали все возможное с точки зрения выполнения Минских договоренностей", – заявил нардеп.

Напомним, 28 мая ТКГ провела очередное заседание в формате видеоконференции. Согласно данным, предоставленным Офисом президента, украинской стороной было заявлено, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны только после выведения иностранных войск, разоружения военных формирований и получения Украиной контроля за границей.