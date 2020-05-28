В МИД Германии не исключают применение новых санкций к представителям России за хакерскую атаку на бундестаг

Германия не исключает применения новых санкций в отношении представителей России за кибератаку на бундестаг. Правительство ФРГ рассматривает его в контексте убийства в Тиргартене, из-за которого были высланы два сотрудника посольства РФ, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представительницу Министерства иностранных дел Германии.

"Правительство рассматривает это дело, в том числе, с учетом продолжающегося расследования так называемого дела об убийстве в Тиргартене и оставляет за собой возможность принять дальнейшие меры", - сообщила представительница министерства.

Немецкие правоохранители подозревают россиянина Дмитрия Бадина в хакерской атаке. По версии следствия, он в качестве участника хакерской группы APT28 несет ответственность за атаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года. В Берлине считают, что он действовал по указанию российского ГРУ.

"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - сказала представительница министерства.

Отмечается, что Берлин обратится к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаки на правительство.

"Российскому послу с указанием на выданный генпрокуратурой 5 мая 2020 года ордер в отношении российского гражданина Дмитрия Бадина было сообщено, что правительство ФРГ будет выступать в Брюсселе за задействование европейского режима киберсанкций в отношении ответственных за нападение на немецкий бундестаг. В том числе в отношении господина Бадина", - сказала представитель министерства ФРГ.

Напомним, что хакерская атака на компьютерную систему парламента стала на то время крупнейшим преступлением подобного рода в Германии. В апреле 2015 года хакерам удалось проникнуть во внутренние сети немецкого парламента и похитить 16 Гб данных. Хакерская атака оказалась столь серьезной, что компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности.

В мае 2020 Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера, обвиняемого во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году.

В августе 2019 года в Берлине в парке Малый Тиргартен был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался.