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Представитель России в ОБСЕ пытался сорвать выступления украинского делегата

С докладом о безопасности в Черном и Азовском морях выступил Антон Кориневич.

Представитель России в ОБСЕ пытался сорвать выступления украинского делегата
Фото: Крым.Реалии

Во время онлайн-заседания ОБСЕ в Вене представитель России пытался предотвратить и прервать выступления от Украины по вопросу Крыма и безопасности в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил главный редактор пражского офиса "Радио Свобода" Рикард Йозввяк.

"Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях", - написал журналист.

Крым.Реалии пишет, что, по данным из открытых источников, постоянным представителем России при ОБСЕ является Александр Лукашевич. Его комментариев по поводу инцидента нет.

В представительстве президента Украины в АР Крым сообщили, что в мероприятии принял участие глава ведомства Антон Кориневич, который выступил с докладом о угрозы для региональной и международной безопасности, что возникает в связи с российской милитаризацией Черного и Азовского морей.

Ранее Украина показала в ОБСЕ российские паспорта представителей ОРДЛО в Контактной группе.

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