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​Оккупационные власти Крыма разрешили приватизировать винзавод "Массандра"

Стоимость предприятия оценили в 627,4 млн рублей.

​Оккупационные власти Крыма разрешили приватизировать винзавод "Массандра"
Фото: minagro.gov.ua

Подконтрольный России оккупационный "парламент" Крыма разрешил приватизировать винодельческое предприятие "Массандра".

Соответствующее решение было принято на заседании 27 мая, передают "Крым.Реалии".

Отмечается, что стоимость предприятия составляет 627,4 млн рублей (238 млн гривен).

Ранее сообщалось, что завод "Массандра" перешел из российской федеральной собственности в собственность "правительства" Крыма. Акт приема-передачи подписали российский министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин и начальник территориального подразделения управления делами президента России в Крыму Олег Подолько.

Напомним, крымское предприятие "Массандра" "национализировали" в 2014 году и объявили собственностью Управления делами президента РФ.

В 2105 году Украина заявила права на  крымские винные бренды, такие как "Массандра", "Магарач" и "Новый свет".

В 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя хзавода "Массандра" Янины Павленко, которая открыла бутылку вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в $100 тыс., во время посещения аннексированного Крымf бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

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