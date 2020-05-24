​Прокуратура перечислила подозрения против Поклонской

Бывшая прокурор Наталья Поклонская, которая после начала российской агрессии возглавила подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, а позже стала депутатом Госдумы, проходит подозреваемой по нескольким уголовным делам в Украине.

Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Поклонской объявлено подозрение по ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины – "создание преступной организации". Указывается, что Поклонская и ряд других лиц, в том числе российский глава Крыма Сергей Аксенов и российский спикер крымского парламента Владимир Константинов создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней".

Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 – "нарушение законов и обычаев войны". "В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", – отметили в ведомстве.

Еще одно подозрение предъявлено по ч. 3 ст. 146 – "незаконное лишение свободы или похищение человека". Речь идет об аресте "группы Сенцова" в 2014 году - незаконном лишении свободы Олега Сенцова, Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева и Александра Кольченко.

Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 - "нарушение законов и обычаев войны".

Кроме этого, Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения. В частности, по данным прокуратуры, речь идет о блокировании доступа к сайту Крым.Реалии на территории полуострова и в России, что квалифицируется, как "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Также в прокуратуре АРК указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидата от аннексированного Крыма, чем она "нанесла ущерб суверенитету Украины". Признаки данного преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 111 УК Украины – "государственная измена".

Напомним, Наталья Поклонская - бывший украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупанта в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была избрана в Госдуму РФ.