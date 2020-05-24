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"Власти" Крыма решили обязать приезжих из РФ платить за обсервацию

Из тех, кто не сможет заплатить сразу, сумму будут взыскивать через суд.

"Власти" Крыма решили обязать приезжих из РФ платить за обсервацию
Фото: EPA/UPG

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщил в воскресенье псевдопремьер полуострова Сергей Аксенов, передает российский Интерфакс.

"Граждане из РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму", - сказал Аксенов.

Псевдопремьер объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на “органы власти” и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров "не создавать проблему" и "уважать друг друга".

Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ будет опубликован в воскресенье.

Напомним, в Крыму с 3 апреля до 17 мая действовала обязательная самоизоляция для жителей полуострова.

Согласно официальным данным, коронавирус в Крыму подтвердили у 340 человек, девять пациентов умерли.

Всех прибывающих на полуостров из России без местной прописки или командировочных удостоверений с конца апреля помещают в обсерваторы, которые развернуты в Евпатории и Ялте на базе санаторно-курортных учреждений.

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