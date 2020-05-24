"Власти" Крыма решили обязать приезжих из РФ платить за обсервацию

Из тех, кто не сможет заплатить сразу, сумму будут взыскивать через суд.

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщил в воскресенье псевдопремьер полуострова Сергей Аксенов, передает российский Интерфакс.

"Граждане из РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму", - сказал Аксенов.

Псевдопремьер объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на “органы власти” и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров "не создавать проблему" и "уважать друг друга".

Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ будет опубликован в воскресенье.

Напомним, в Крыму с 3 апреля до 17 мая действовала обязательная самоизоляция для жителей полуострова.

Согласно официальным данным, коронавирус в Крыму подтвердили у 340 человек, девять пациентов умерли.

Всех прибывающих на полуостров из России без местной прописки или командировочных удостоверений с конца апреля помещают в обсерваторы, которые развернуты в Евпатории и Ялте на базе санаторно-курортных учреждений.