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Оккупанты в Крыму решили преждевременно отменить обязательный режим самоизоляции

Ранее сообщалось, что ограничительные меры будут действовать до 31 мая.

Оккупанты в Крыму решили преждевременно отменить обязательный режим самоизоляции
Фото: https://twitter.com/KrimRt

"Власти" аннексированного Крыма решили отменить режим обязательной самоизоляции на полуострове с 18 мая. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа псевдопремьера Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.

"Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов", - говорится в новой версии указа.

При этом обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. Кроме того, его будут обязаны соблюдать люди, приехавшие в Крым. 

Также запрещено появление несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей.  Указ вступает в силу 18 мая.

Напомним, оккупанты в Крыму ввели обязательную для всех жителей самоизоляцию в апреле, потом ее продлили до 31 мая. 

Согласно официальным данным, диагноз COVID-19 на полуострове подтвержден у 259 человек, пять пациентов умерли.

Ранее Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса - более 242 тыс. заболевших и 2,5 тыс. смертей. Однако мировые СМИ утверждают, что реальная смертность в РФ значительно выше, чем сообщается в официальных данных.

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