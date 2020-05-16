Оккупанты в Крыму решили преждевременно отменить обязательный режим самоизоляции

Ранее сообщалось, что ограничительные меры будут действовать до 31 мая.

"Власти" аннексированного Крыма решили отменить режим обязательной самоизоляции на полуострове с 18 мая. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа псевдопремьера Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.

"Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов", - говорится в новой версии указа.

При этом обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. Кроме того, его будут обязаны соблюдать люди, приехавшие в Крым.

Также запрещено появление несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей. Указ вступает в силу 18 мая.

Напомним, оккупанты в Крыму ввели обязательную для всех жителей самоизоляцию в апреле, потом ее продлили до 31 мая.

Согласно официальным данным, диагноз COVID-19 на полуострове подтвержден у 259 человек, пять пациентов умерли.

Ранее Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса - более 242 тыс. заболевших и 2,5 тыс. смертей. Однако мировые СМИ утверждают, что реальная смертность в РФ значительно выше, чем сообщается в официальных данных.