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В Донецкой области 35-летняя женщина подорвалась на российской мине

Женщина госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

В Донецкой области 35-летняя женщина подорвалась на российской мине
Иллюстративное фото
Фото: Пресс-служба полиции

Вблизи оккупированного Докучаевска Донецкой области 35-летняя украинка получила ранения от подрыва на запрещенной противопехотной мине российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Военнослужащие из состава ООС во время наблюдения за позициями противника заметили женщину с явными признаками ранения в ногу, которая пыталась плашмя приблизиться к нашему опорному пункту. Украинские военные эвакуировали потерпевшую в безопасное место, где ей была предоставлена неотложная помощь", - говорится в сообщении.

После этого украинские военные срочно доставили раненую гражданку в больницу города Волноваха. Женщине диагностировали минно-взрывную травму левой ноги.

"Это указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно, противопехотной мине ПМН-2", - отмечают в штабе ООС.

Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.

"Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины “ПМН-2” и “ПОМ-2” под международным наблюдением. Российская Федерация отказалась подписать этот документ", - подчеркивается в сообщении.

Накануне сообщалось, что из-за российской агрессии 21 тыс. кв. км территории Донбасса и Крыма загрязнено минами.

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