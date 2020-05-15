США передают Украине тепловизоры, рации и медоборудование на $25 млн для использования в зоне ООС

В посольстве подчеркнули, что Штаты стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета.

Соединенные Штаты Америки передают Украине технику оборонного и медицинского назначения на $25 млн для использования в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили на странице посольства США в Украине в Facebook.

"Несмотря на COVID-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 миллионов для использования в зоне ООС ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что США решительно стоят на стороне Украины в поддержке суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

В феврале США передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок "Алаяка" стоимостью в 1,5 миллиона долларов США.

В январе Штаты передали украинским пограничникам спецснаряжение и оборудование для обороны морских рубежей. Сумма технической помощи составила 29 млн гривен.

В апреле Соединенные Штаты Америки предоставили Украине $9,1 млн на борьбу с распространением COVID-19.