Соединенные Штаты Америки передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в 1,5 миллиона долларов США.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Об этом в титтере сообщает посольство США в Украине.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США. Как заявил генерал-майор Кирк Смит, он рад тому, что США помогают Украине.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv Командир Европейского командования сил специальных операций США, генерал-майор Кирк Смит

"Хотя это может показаться очень небольшой вещью - в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить, во время учений - мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают в эти палатки", - сказал американский военный.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме $300 млн.