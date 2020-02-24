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США передали ВСУ палаточный городок за $1,5 млн

Палаточный городок типа "Алаяка" получил учебно-тренировочный центр Сил специальных операций.

Соединенные Штаты Америки передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в 1,5 миллиона долларов США.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Об этом в титтере сообщает посольство США в Украине.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США. Как заявил генерал-майор Кирк Смит, он рад тому, что США помогают Украине.

Командир Европейского командования сил специальных операций США, генерал-майор Кирк Смит
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
Командир Европейского командования сил специальных операций США, генерал-майор Кирк Смит

"Хотя это может показаться очень небольшой вещью - в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить, во время учений - мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают в эти палатки", - сказал американский военный.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме $300 млн.

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