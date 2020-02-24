Адвокаты Порошенко оспорили его незаконный привод в суды и на допросы

Команда адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловала незаконный привод в Апелляционный и Печерский суды, Службу безопасности, Офис генпрокурора и Высший совет правосудия.

Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".

"Адвокаты считают решение о приводе, принятые одиозным Печерским судом, политическими. Более того - надиктованными в Офисе президента Зеленского. Их юридическая ничтожность очевидна и будет доказана законным путем - через обжалования как минимум в пяти инстанциях", - заявил адвокат Игорь Головань.

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины - о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло «распределить» это дело, в частности, одиозному судье СЕргею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым", - отметил адвокат.

Второе заявление, по его словам, подано в Офис Генерального прокурора, в частности, - из-за нарушения следователем ГБР территориальной подсудности. "Местонахождение ГБР в Шевченковском районе доказывают не только Гугл-карты, но и три судебных решения. Однако ГБР, продолжая сомнительные традиции своего экс-руководителя Романа Трубы, упорно ходит по нужным постановлениями именно к «придворному» Печерскому суду", - пояснил Головань.

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия.

Заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушение требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано и в Апелляционный суд Киева. Также еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский райсуд.

"Стоит также обратить внимание на то, кто первый стал источником информации о определения Печерского суда и обнародовал фрагменты скан-копий судебных решений. Это был народный депутат из президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский", - отметили в "Евросолидарности".

Напомним, ранее Головань опроверг информацию о многочисленных неявках его подзащитного на допросы в качестве свидетеля и подал в суд на ГБР.